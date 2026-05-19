Inspección confirma condiciones óptimas de animales en Eco Parque

Un total de 135 ejemplares de distintas especies que habitan en el Eco Parque se encuentran en buenas condiciones, dentro de un entorno seguro y bajo atención constante.

La visita fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, junto a la directora del Centro de Bienestar Animal, Aniela Flores, así como personal veterinario especializado.

Durante la inspección, se constató que las especies reciben alimentación adecuada, hidratación y cuidados permanentes por parte del personal del parque.

Mediante un video difundido a través de la página del Gobierno Municipal, la directora Aniela Flores detalló que actualmente el Eco Parque alberga 135 animales, entre ellos bisontes, monos, león, tigre, venados, avestruces, entre otras especies, incluyendo crías, todos en condiciones óptimas.

En las imágenes compartidas se observa a los ejemplares en espacios limpios y seguros, lo que contrasta con versiones que circularon previamente en redes sociales, donde se señalaba presunto maltrato, restos de animales y un deterioro general del lugar.

Autoridades aclararon que dichas publicaciones son erróneas y no reflejan la realidad del parque, por lo que reiteraron su compromiso con el bienestar animal y la transparencia en el manejo del espacio.