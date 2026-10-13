Conmemoran el 12 de octubre en jardín de niños

MORELOS, Coahuila - Alumnos y docentes del Jardín de Niños Jaime Torres Bodet realizaron una ceremonia cívica para conmemorar el 12 de octubre y acercar a los menores al conocimiento de la historia.

Importancia de la Historia en la Educación Infantil

Durante la actividad, la comunidad escolar recordó esta fecha y destacó la importancia de que niñas y niños conozcan los acontecimientos que han marcado el desarrollo de las sociedades.

Encuentro de Culturas: Consecuencias Históricas

La conmemoración también representa una oportunidad para hablar sobre el encuentro entre los pueblos europeos y los pueblos originarios, así como sus consecuencias históricas y culturales.