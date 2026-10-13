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Coahuila

Conmemoran el 12 de octubre en jardín de niños

Alumnos y docentes del jardín de niños Jaime Torres Bodet realizaron una ceremonia cívica para recordar el 12 de octubre y su significado histórico.

Por Alberto Ibarra Riojas - 13 octubre, 2026 - 03:49 p.m.
Alumnos y docentes participaron en la ceremonia cívica del 12 de octubre.
Alumnos y docentes participaron en la ceremonia cívica del 12 de octubre.
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      MORELOS, Coahuila - Alumnos y docentes del Jardín de Niños Jaime Torres Bodet realizaron una ceremonia cívica para conmemorar el 12 de octubre y acercar a los menores al conocimiento de la historia.

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