Coahuila
Conmemoran el 12 de octubre en jardín de niños
Alumnos y docentes del jardín de niños Jaime Torres Bodet realizaron una ceremonia cívica para recordar el 12 de octubre y su significado histórico.
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
MORELOS, Coahuila - Alumnos y docentes del Jardín de Niños Jaime Torres Bodet realizaron una ceremonia cívica para conmemorar el 12 de octubre y acercar a los menores al conocimiento de la historia.
Importancia de la Historia en la Educación Infantil
Durante la actividad, la comunidad escolar recordó esta fecha y destacó la importancia de que niñas y niños conozcan los acontecimientos que han marcado el desarrollo de las sociedades.
Encuentro de Culturas: Consecuencias Históricas
La conmemoración también representa una oportunidad para hablar sobre el encuentro entre los pueblos europeos y los pueblos originarios, así como sus consecuencias históricas y culturales.
Artículos Relacionados