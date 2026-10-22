Trabajadores de Ahmsa rechazan traiciones sindicales

Tras cuatro años de conflicto laboral y abandono en la lucha sindical, los trabajadores en resistencia de la Puerta 3 de Altos Hornos de México (Ahmsa) advirtieron tajantemente que no habrá ningún tipo de unidad con organizaciones o personajes que los traicionaron en el pasado.

Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los obreros en este acceso, enfatizó que la base trabajadora mantiene su postura de desconfianza hacia grupos sindicales que, asegura, únicamente se presentan para la fotografía y los reflectores mediáticos, sin haber brindado apoyo moral o respaldo económico a las familias afectadas durante este prolongado proceso.

"Si ya nos traicionó una vez durante 4 años en el olvido, ¿qué podemos esperar ahora con si se llega a vender los de hornos de México?", cuestionó el representante obrero al señalar rumores sobre acuerdos previos de otros grupos con actores externos. Valenzuela recordó incidentes donde manifestantes contrarios intentaron retirarles pancartas durante marchas pacíficas, evidenciando una fractura insalvable en la representación gremial.

Asimismo, el contingente en resistencia fijó su postura frente a las recientes visitas de supervisión y accesos a la planta, como el ocurrido con personal de Afirme. Los obreros aclararon que no se oponen a la entrada de postores legítimos como Cargill u otros inversionistas interesados en la rescisión de la quiebra, siempre y cuando se respeten los protocolos formales que exigen la presencia de la representación patronal y del Juzgado Cuarto. Sin embargo, recriminaron que las visitas de ciertos grupos responden a consignas y no a un beneficio real para la base trabajadora.

En el ámbito económico y legal, Valenzuela de la Torre descartó que los obreros estén dispuestos a tolerar prórrogas de 90 días o más en sus liquidaciones y pagos pendientes. Calificó estas medidas como "llamaradas de petate" que sólo alargan la agonía de las 14,000 familias involucradas, exigiendo a las autoridades una solución inmediata y transparente.

Finalmente, el líder de la resistencia reafirmó que los verdaderos líderes son los obreros que se mantienen firmes en las puertas de las instalaciones, por lo que continuarán vigilantes ante cualquier movimiento que vulnere sus derechos laborales adquiridos tras décadas de servicio en la acerera.