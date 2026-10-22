Fallece hombre tras Impactarse con autobús

VILLA DE ESPERANZAS, Coah.- Un hombre falleció en un fuerte accidente ocurrido durante la madrugada del jueves, en el kilómetro 19 de la carretera estatal número 22, en el tramo Esperanzas-Barroterán, donde una camioneta se impactó de frente contra un autobús de transporte de personal, lo que ocasionó el incendio de la misma.

El infortunado fue identificado con el nombre de Óscar Javier Rodríguez, de 42 años de edad, quien recientemente fue nombrado gerente de Simas Palaú.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta que conducía el ahora fallecido circulaba de norte a sur cuando ocurrió el choque frontal contra el autobús, que se desplazaba en sentido de sur a norte.

Tras el impacto, el conductor quedó prensado entre los fierros retorcidos y, ante la colisión, comenzó a incendiarse la camioneta que tripulaba presuntamente en sentido contrario.

En el camión viajaban trabajadores mineros, de los cuales siete resultaron policontundidos; en primera instancia fueron trasladados a la clínica 29 del IMSS de esta villa y, posteriormente, trasladados a la clínica 7 del Seguro Social de Palaú.

Elementos de la Policía Estatal, así como cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil, acudieron al lugar para atender la situación, interrumpiendo la circulación sobre el tramo carretero dado lo ocurrido.

En el lugar de los hechos, autoridades de la Policía Estatal detuvieron a un varón por su posible participación en estos hechos.