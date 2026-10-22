Múzquiz resalta su patrimonio cultural en la Conferencia GeoLAC

Múzquiz, Coah. - El gobierno municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, participó en la 8.ª Conferencia de la Red de Geoparques de América Latina y el Caribe (GeoLAC), junto con integrantes del Comité de Educación, con el objetivo de compartir la riqueza cultural e histórica del municipio y fortalecer los lazos de colaboración internacional.

Durante este importante encuentro, la maestra Alejandra Rosales compartió parte del patrimonio cultural de Múzquiz, destacando la identidad, las tradiciones y la historia que distinguen a nuestro municipio.

Asimismo, se tuvo la oportunidad de coincidir con Oswaldo Estrada, alcalde de Guano, Ecuador, y presidente del Consorcio Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua, con quien se compartieron experiencias y perspectivas en torno al trabajo que se desarrolla en los geoparques.

La presidenta municipal, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, impulsa la participación de Múzquiz en espacios de intercambio y colaboración que contribuyan al fortalecimiento del proyecto de geoparque, promoviendo el conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio cultural e histórico de nuestro municipio.

Con estas acciones, Múzquiz continúa proyectando su identidad y riqueza cultural a nivel internacional, generando oportunidades para el intercambio de conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo sostenible y a la preservación de su invaluable patrimonio.