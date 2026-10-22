Cristina Amezcua reporta más de 100 millones en turismo en Coahuila

NUEVA ROSITA, Coah. - La secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos en Coahuila, licenciada Cristina Amezcua González, dio a conocer los datos preliminares de la derrama económica registrada en la entidad durante el Gran Rodeo Saltillo 2026.

Señaló que se superaron los 100 millones de pesos con más de 125 mil personas visitando lo que fue este gran festival, a la par de la feria que también registró una importante afluencia de visitantes.

Indicó que Coahuila recibió a visitantes de todos los estados de la República Mexicana y la Unión Americana, quienes se mostraron sorprendidos y felices con la oferta turística, cultural y de entretenimiento que ofrece el estado en sus diferentes regiones.

Destacó que ayer estuvo con la cónsul de Canadá, quien visitó uno de los Pueblos Mágicos y se mostró interesada en promover la visita de turistas canadienses a Coahuila, gracias a la seguridad y promoción que se ha logrado.

Explicó que el objetivo de la Secretaría de Turismo es que cada visitante se lleve una buena experiencia y regrese con ganas de conocer cada una de las regiones y los lugares emblemáticos que distinguen a Coahuila.

Finalmente aseguró que estos resultados confirman el crecimiento del sector turístico como motor económico del estado, posicionando a Coahuila como un destino atractivo a nivel nacional e internacional.

La secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, informó que la derrama económica superó los 100 millones de pesos durante el evento.

El Gran Rodeo Saltillo 2026 atrajo a visitantes de todo México y Estados Unidos, quienes disfrutaron de la oferta cultural de Coahuila.

La cónsul de Canadá visitó un Pueblo Mágico en Coahuila, interesada en promover el turismo canadiense en la región.