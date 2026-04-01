Trabajadores de Monte de Piedad mantienen huelga

A medio año del estallido de la huelga en el Monte de Piedad, el conflicto laboral permanece sin solución, mientras trabajadores acusan que la empresa ha prolongado las negociaciones con propuestas que afectan sus derechos.

Desde el pasado 1 de octubre del 2025, inició este movimiento, con el que las sucursales del Monte de Piedad a nivel nacional colocaron las banderas rojinegras, sin que hasta ahora se concrete un acuerdo que permita reanudar operaciones.

Víctor Manuel González Moreno, delegado sindical de la sucursal Monclova, mencionó que aunque han tenido acercamientos con la empresa, las ofertas que han presentado no atienden el fondo del conflicto. Señaló que se han presentado propuestas que no son viables, y como trabajadores lo único que piden es el respeto al contrato colectivo.

Mencionó que una de las principales inconformidades radica en la intención de la empresa de modificar condiciones laborales mediante la compactación de plazas, lo que implicaría que un mismo trabajador desempeñe varias funciones.

Durante el último acercamiento, ocurrido hace diez días, se planteó un esquema que incluía pago parcial, un bono y cambios a diversas cláusulas contractuales, lo cual no fue aceptado por la representación sindical. Sobre la intervención de autoridades federales, el delegado sindical rechazó la entrada de intermediarios, al señalar antecedentes negativos en procesos similares, en los que lejos de ayudar al trabajador, se mutiló el contrato.

Mientras el conflicto se alarga, los trabajadores enfrentan una situación económica adversa, al no recibir ingresos desde el inicio del paro, por lo que se mantienen con el apoyo de la ciudadanía. La huelga que se mantiene desde el 01 de octubre impacta a cerca de 2 mil trabajadores en el país, quienes mantienen el movimiento en espera de que la empresa acceda a respetar las condiciones laborales vigentes.