Altos Hornos de México en el centro de la estrategia estatal

La diversificación económica, la seguridad y la atención a trabajadores de Altos Hornos de México, son los ejes fundamentales de la estrategia que seguirá el Gobierno del Estado en coordinación con los municipios para la segunda mitad del año.

Lo anterior fue definido tras la reunión que encabezó el Gobernador Manolo Jiménez con secretarios, alcaldes y funcionarios de la región, con el propósito de reforzar acciones y dar seguimiento a los compromisos de desarrollo y gobernabilidad.

El Subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado señaló que esta reunión se realizó con el objetivo de reforzar el trabajo que se llevará en cada una de las regiones durante el segundo semestre.

"Fue un reforzamiento para este segundo semestre que ha arrancado con mucha inquietud, con mucha fuerza, y nos pidió el gobernador estar muy atentos y seguir siendo funcionarios de territorio".

Señaló que para la región Centro se mantendrá una estrategia en busca de la diversificación económica, con la atracción de nuevas empresas y generación de nuevas fuentes de empleo para la población.

Mencionó que se buscarán estrategias para ofrecer oportunidades a los ciudadanos, ante el panorama que existe actualmente, por lo que ya se están analizando algunas acciones que se implementarán.

Indicó que otro de los puntos que se establecieron, es la atención a los trabajadores de Altos Hornos de México y mantener la relación con el estado, para atender cualquier situación o necesidad que tengan.

Señaló que a pesar de las condiciones globales que existen en la actualidad, los municipios de la región Centro-Desierto mantienen una estabilidad, por lo que continuarán trabajando para mantener este clima de paz y tranquilidad.

Con estas medidas, la administración estatal busca consolidar un entorno favorable para el desarrollo económico y social en la región durante la segunda mitad del 2025.