Síndico de quiebra de AHMSA inicia proceso de subasta de activos

MONCLOVA; COAH.- A través de un comunicado de prensa, Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) dio a conocer que el síndico de la quiebra, licenciado Víctor Manuel Aguilera Gómez, presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, las bases para la convocatoria de subasta de los activos de la siderúrgica y de su subsidiaria Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA).

De acuerdo con la información oficial, este paso representa un avance fundamental dentro del procedimiento concursal, cuyo objetivo es concretar la venta de los activos como una unidad productiva. Con ello se busca preservar el valor de la empresa y contribuir a la reactivación económica de la región.

La propuesta de subasta establece como prioridad a inversionistas con capacidad técnica y financiera comprobada, además de un compromiso real con la generación de empleos.

Las bases entregadas serán revisadas por la jueza que lleva el proceso, Ruth Haggi Huerta, y en caso de obtener su autorización, se procederá a publicar la convocatoria para los interesados.

El síndico Aguilera Gómez reafirmó que su compromiso es garantizar un proceso transparente y ordenado, procurando obtener el mayor valor posible en beneficio de los acreedores y priorizando a los trabajadores, tal como lo establece la ley.

AHMSA indicó que continuará informando oportunamente sobre los avances y las siguientes etapas del procedimiento de quiebra.