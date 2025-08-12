Trabajadores de AHMSA preocupados por acciones de Alonso Ancira

Monclova, Coahuila. – Ismael Leija, ex líder sindical de Altos Hornos de México (AHMSA), no dudó en señalar con dureza al ex dueño de la siderúrgica, Alonso Ancira, tras las recientes declaraciones de sus abogados, que solicitaron la devolución del dinero que Ancira pagó al gobierno para cubrir adeudos con los trabajadores.

"Ahora se acuerda de los empleados, cuando él fue quien nos dejó tirados", expresó Leija con firmeza, reflejando el sentir de miles de trabajadores que desde hace meses viven en incertidumbre.

"No se vale, la verdad no se vale. Hay quienes están interesados en que el proceso judicial contra AHMSA, que está en quiebra y sin posibilidad real de reactivación, se detenga o se alargue. Nosotros, los trabajadores, hemos tratado de mantener la calma, pero ya no podemos más", agregó.

El ex dirigente sindical criticó que la petición de Ancira y sus abogados es una maniobra para retrasar el proceso judicial y evitar que se avance en la reactivación de la empresa.

"Le he visto buena voluntad a la presidenta de la República y a su gobierno, hemos hablado con gente cercana a ellos y se nota la intención de apoyar a AHMSA, pero ahora Alonso Ancira quiere que le regresen el dinero que supuestamente fue para los trabajadores. Parece que solo ahora se acuerda de los empleados, cuando él fue quien nos dejó tirados".

Leija advirtió que esta estrategia solo busca que "se pierda tiempo y dinero, mientras nosotros seguimos sin recibir lo que nos corresponde".

Por último, hizo un llamado urgente al gobierno federal: "Si van a actuar, que lo hagan ya, que en las mañaneras digan con claridad si la planta se va a reactivar o no, pero que sea rápido, porque lo que más queremos es que Altos Hornos vuelva a funcionar y que se nos pague".

Los trabajadores de AHMSA esperan una solución definitiva y condenan cualquier intento que ponga en riesgo sus derechos y su sustento.