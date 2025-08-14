Reynaldo Morales reubicado en Calle De La Fuente por Conflicto

El saxofonista Reynaldo Morales, de 84 años, fue reubicado por personal del municipio a la calle De La Fuente, frente a una tienda departamental en la Zona Centro, luego de una denuncia por presunto hostigamiento contra un vendedor de dulces con discapacidad.

La medida fue implementada por el área encargada de la regulación del comercio ambulante, tras mediar entre Morales y Ángel Navarro, de 42 años, quien continuará laborando en su espacio habitual sobre la calle Miguel Hidalgo, donde ha trabajado durante los últimos cuatro años.

De acuerdo con su madre, Guadalupe Navarro Esparza, su hijo ha sido víctima de agresiones físicas y verbales desde hace aproximadamente un año, situación que la llevó a solicitar la intervención de las autoridades para evitar que la situación escalara.

Tras analizar el caso, el municipio determinó que la reubicación del músico era la medida más adecuada para garantizar la integridad y tranquilidad del vendedor, así como para prevenir futuros conflictos entre ambas partes.