Debate sobre Regulación de Motocicletas por Menores en Foros Ciudadanos

El Congreso del Estado alista una serie de foros ciudadanos para discutir modificaciones a la Ley de Movilidad que contemplen la regulación del uso de motocicletas por menores de edad, en medio de un repunte en accidentes de este tipo de vehículos.

El Diputado Local Alfredo Paredes López informó que el objetivo es escuchar las posturas de la sociedad civil antes de tomar una decisión legislativa, de las leyes y reglamentaciones al respecto.

Indicó que uno de los puntos más polémicos es el de otorgar licencias de conducir a jóvenes a partir de los 16 años de edad, bajo condiciones específicas, que garanticen l cumplimiento de las reglas.

"Ahorita está en debate, hay quienes consideran que se debe fortalecer la capacitación y la educación vial para otorgar licencias a los jóvenes a partir de los 16 años de edad, otros que opinan que a esa edad no existe la madurez suficiente", señaló.

El legislador detalló que se deben analizar casos específicos, en las que las motocicletas se utilizan en apoyo a las actividades y la economía de las familias.

Mencionó que con la finalidad de reducir el número de accidentes se pretende aplicar una serie de "candados" legales, como limitar los horarios de circulación para menores de 16 años y exigir capacitaciones obligatorias antes de expedir una licencia.

Paredes López reiteró que es un tema que se debe analizar, y a hacer trajes a la medida en todas las normativas o leyes, de acuerdo a las necesidades de la población, tal y como se ha hecho con anteriores iniciativas.