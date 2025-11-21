Vecinos de Monclova denuncian a pandilla Los Cuasitos por violencia

Habitantes del sector sur de la ciudad denunciaron públicamente las actividades de la pandilla conocida como "Los Cuasitos", integrada por jóvenes menores de edad que, según señalamientos vecinales, mantienen un punto de reunión en la colonia Mezquital y han provocado múltiples conflictos en la zona.

De acuerdo con vecinos, este grupo de vándalos se dedica a ocasionar disturbios, intimidar a los residentes y protagonizar riñas de manera frecuente.

La preocupación incrementó luego de que, presuntamente, dos de sus integrantes fueron señalados como los agresores del joven estudiante Diego Gael "N", de 15 años, quien fue apuñalado recientemente en la colonia Obrera Sur.

Los habitantes afectados afirman que la situación se ha vuelto insostenible y temen que la violencia escale. Por ello, decidieron hacer pública la denuncia para exigir la intervención de las autoridades y poner un alto a las actividades de esta pandilla juvenil.

Esperan que la denuncia derive en operativos y acciones firmes que permitan recuperar la tranquilidad del sector y evitar nuevas agresiones que pongan en riesgo a niños, jóvenes y familias que habitan en esta zona de Monclova.