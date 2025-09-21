Vecino lleva a menor a Seguridad Pública por patear portones en Monclova

Lo que en un inicio parecía una desaparición infantil en la colonia Deportivo de Monclova terminó convirtiéndose en una confusión alimentada por la alarma vecinal.

Un menor de 12 años fue conducido por un vecino a las instalaciones de Seguridad Pública, luego de ser sorprendido, junto con otros amigos, pateando portones de distintas viviendas.

La noticia rápidamente se interpretó como un posible secuestro, generando tensión entre los habitantes del sector. Sin embargo, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) desmintió cualquier situación de riesgo. Martha Herrera, subprocuradora regional, informó que el caso se trató únicamente de una travesura y que en ningún momento estuvo comprometida la integridad del menor.

Tras su ingreso a la Unidad de Integración Familiar (UNIF), especialistas revisaron el estado físico y emocional del adolescente y confirmaron que no presentaba afectaciones. Posteriormente fue entregado a sus padres, una vez comprobado que no existía vulneración de derechos.

Aunque el hecho no derivó en delito, la funcionaria destacó la importancia de trabajar en la prevención de conductas de riesgo. Por ello, la familia fue invitada a sumarse al programa "Aplícate", que busca encauzar a adolescentes a través de actividades formativas y de reflexión sobre la responsabilidad social.

"Este tipo de situaciones nos recuerdan que los jóvenes deben comprender que sus actos tienen repercusiones. Es tarea de los padres fortalecer el diálogo y establecer límites claros para evitar conflictos que generen preocupación en la comunidad", finalizó.