Paisanos saturan cruce en Piedras Negras: más de cinco horas de espera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las festividades decembrinas concluyeron con un intenso movimiento fronterizo en Piedras Negras, donde el regreso de paisanos a la Unión Americana provocó largas filas y extensos tiempos de espera para cruzar hacia Eagle Pass. Durante el fin de semana, usuarios reportaron mediante redes sociales que el tiempo para cruzar la frontera rebasó las cinco horas, aunque algunos señalaron que el proceso completo les tomó hasta ocho horas desde el momento en que se formaron. Videos compartidos en Facebook mostraron que este sábado la fila de automóviles se extendía desde el libramiento Venustiano Carranza, antes del cruce con el bulevar Centenario, acumulando más de seis kilómetros de vehículos rumbo al Puente Internacional número 2.

Impacto en la comunidad

La situación generó afectaciones en la movilidad de la ciudad, ya que el congestionamiento se mantuvo por varias horas y obligó a conductores que se desplazaban entre distintos sectores a buscar rutas alternas por caminos no pavimentados para evitar quedar varados en la fila fronteriza.

Acciones de la autoridad

Debido al aumento previsto en el regreso de connacionales durante los siguientes días, se contempla habilitar el Puente Internacional número 1 con operación continua las 24 horas, del domingo 4 al martes 6 de enero, como medida para aliviar la saturación registrada en el Puente Internacional número 2.