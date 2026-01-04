Mario Garza lamenta cancelación del decreto de autos chocolate en Monclova

Organizaciones dedicadas a la regularización de vehículos de procedencia extranjera consideraron injustificada la cancelación del decreto que permite la legalización de los llamados autos "chocolate", al señalar que en Monclova y la región no existen condiciones económicas para que las familias puedan adquirir vehículos de agencia.

Al respecto, Mario Garza Pérez, coordinador del Frente Cardenista, calificó como absurda la suspensión del programa, al considerar que la medida favorece únicamente a las agencias automotrices y deja en desventaja a miles de familias de escasos recursos.

"Las empresas que venden vehículos en el país los ofrecen a precios muy elevados y la mayoría de las familias no tiene la capacidad económica para adquirir uno nuevo. Esta decisión afecta directamente a la gente", expresó.

Señaló que la situación económica en Monclova se mantiene complicada, particularmente tras el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA) y otras empresas.

Indicó que muchas personas recurren a la compra de vehículos irregulares no por gusto, sino por necesidad, ya que los utilizan para trasladar a sus hijos a la escuela, acudir a consultas médicas o como herramienta de trabajo.

"Quien compra un auto chueco no lo hace porque quiera, sino porque no puede pagar un vehículo nacional, que hoy es prácticamente inaccesible para la mayoría", afirmó.

Garza Pérez aseguró que las organizaciones continuarán en la lucha para evitar decomisos y posibles abusos, recordando que en años anteriores ya se enfrentaron conflictos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"El Frente Cardenista seguirá en pie de lucha. Vamos a dialogar con nuestro dirigente nacional, quien ya prepara la documentación necesaria para entablar pláticas con el Gobierno Federal y buscar una alternativa que no afecte a las familias", sostuvo.