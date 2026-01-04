Alejandro Ruiz Rueda advierte sobre la renegociación del T-MEC en 2026

SALTILLO, COAH. - La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será el eje prioritario para la industria manufacturera al inicio de 2026, al tratarse de un proceso determinante para dar certidumbre a las empresas frente a las tarifas y a la dinámica del mercado global, advirtió la industria maquiladora.

Alejandro Ruiz Rueda, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) Coahuila Norte, subrayó que esta revisión del acuerdo comercial es de suma importancia para definir el rumbo del sector exportador y garantizar condiciones claras para la inversión y la operación de las plantas instaladas en el país.

"El proceso debe brindar certidumbre a todo el sector sobre los pasos a seguir respecto a las tarifas y la dinámica del mercado global", señaló el dirigente empresarial, al destacar que la estabilidad comercial es clave para mantener la competitividad de México.

Ruiz Rueda explicó que el objetivo central de la renegociación es asegurar que las empresas establecidas en territorio nacional conserven su operatividad y puedan retomar el ritmo de crecimiento registrado en años anteriores, tras un periodo marcado por ajustes y tensiones comerciales.

Reconoció que la revisión del T-MEC se desarrollará en un contexto distinto al de negociaciones previas, debido a la coyuntura arancelaria registrada en 2025; sin embargo, afirmó que el sector buscará obtener el mayor beneficio posible para fortalecer la estabilidad de la industria manufacturera en México.