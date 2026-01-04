Contactanos
Coahuila

IMSS Monclova sin neurocirujano: pacientes buscan atención en Monterrey

Pacientes solicitan canalización a hospitales de Monterrey, donde hay especialistas disponibles para su atención.

Por Carolina Salomón - 04 enero, 2026 - 09:25 p.m.
      Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova solicitaron ser canalizados a hospitales de Monterrey, debido a la falta de atención especializada en neurocirugía en la Clínica 7, donde no se cuenta con un neurocirujano de manera regular.

      La gestora social Griselda Arreguin dio a conocer esta situación luego de que diversos pacientes se acercaran a ella para exponer las dificultades que enfrentan para recibir atención médica oportuna, principalmente quienes requieren consultas de primera vez, seguimiento o interpretación de estudios como resonancias magnéticas.

      Señaló que los pacientes de neurocirugía se encuentran a la espera de ser atendidos por la Subdirección Médica del IMSS en Monclova, con el objetivo de solicitar formalmente su traslado a unidades hospitalarias de Monterrey, donde sí se cuenta con especialistas en esta área.

      De acuerdo con los afectados, el neurocirujano asignado a la clínica local únicamente brinda atención los fines de semana y, debido a la alta demanda de emergencias médicas, las consultas programadas suelen ser pospuestas, lo que ha generado un rezago considerable en la atención de pacientes locales y foráneos.

      Indicaron que, en múltiples ocasiones, el especialista no se ha presentado para atender consultas previamente programadas, lo que ha provocado inconformidad y preocupación entre los derechohabientes, quienes temen que sus padecimientos se agraven ante la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno.

      Ante esta situación, los pacientes buscan dirigirse a la Subdirección Médica del IMSS Monclova para solicitar su canalización a la clínica de Monterrey, reconociendo la carga laboral del especialista, pero insistiendo en la urgencia de recibir atención médica especializada sin más retrasos.

