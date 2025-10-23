Celebración del primer aniversario en el Centro de Atención y Bienestar Animal

Autoridades municipales conmemoraron con éxito el primer aniversario del Centro de Atención y Bienestar Animal ubicado en la colonia Los Bosques de Monclova.

La celebración, que atrajo a numerosos ciudadanos y sus mascotas, se llevó a cabo con una festiva jornada que incluyó stands de comida, venta de ropa y diversos accesorios para animales de compañía.

La jornada incluyó un recorrido oficial de las autoridades por las instalaciones, quienes reafirmaron el compromiso del municipio con el bienestar y la salud de la fauna doméstica.

El Centro se ha consolidado como un pilar fundamental en la atención animal en la región, ofreciendo una amplia gama de servicios esenciales:

Actualmente, el centro alberga a 18 perros y 16 gatos listos para encontrar un hogar. Los interesados en adoptar deben presentar copia de su INE, comprobante de domicilio y llenar un formulario de solicitud.

Se ofrecen consultas, vacunación, desparasitación, radiografías (rayos X), cirugías y esterilizaciones. Todos estos servicios están disponibles a costos accesibles para la comunidad.

En un esfuerzo por la salud pública y el bienestar animal, la aplicación de la vacuna contra la rabia es el único servicio brindado de forma totalmente gratuita.

El primer aniversario no solo sirvió como un espacio de convivencia, sino también para recordar a la ciudadanía la importancia de la tenencia responsable y los servicios profesionales que el centro pone a su disposición.