Carlos Villarreal supervisa avance de nueva escuela en Monclova

La construcción de la nueva escuela Suzanne Robert de Pape, ubicada en la colonia Leandro Valle, registra un avance del 50 por ciento, con una inversión superior a los 25 millones de pesos, y se prevé que esté concluida entre los meses de junio o julio, para que los alumnos puedan iniciar el próximo ciclo escolar en las modernas instalaciones.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que este proyecto se desarrolla de manera coordinada entre el Gobierno del Estado a través del ICIFED, la iniciativa privada, la Fundación Nissan y el municipio. El edil destacó que se trabaja de forma integral en el complejo, aprovechando espacios que anteriormente se encontraban en desuso.

Como parte del proyecto, se construye una cancha de futbol 7 en el predio, la cual estará ubicada detrás de la institución y servirá como área deportiva para los estudiantes. Además, el espacio donde actualmente se encuentra el CEDIF Norte se transformará en un entorno integral que incluirá áreas recreativas, juegos y la nueva escuela, en beneficio de niñas y niños del sector.

La institución contará con seis aulas, dirección, área audiovisual y aula Lego, además de salones adicionales construidos por el ICIFED para complementar la infraestructura y permitir el traslado de la escuela Suzanne Robert de Pape a estas nuevas instalaciones.

Finalmente, Villarreal Pérez señaló que este plantel forma parte de un modelo educativo avalado a nivel nacional, destacando que en Monclova existen ya dos escuelas bajo este esquema, así como otras en municipios cercanos como Nadadores y San Buenaventura.