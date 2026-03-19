Carlos Villarreal presenta el mercadito Canasta Básica en Monclova

Como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la jornada del mercadito "Canasta Básica para Todos" en el CEDIF Norte, con el que se ofrecen productos esenciales a bajo costo para apoyar directamente la economía de las familias monclovenses.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia estatal Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo Pérez, y se desarrolla en conjunto con el DIF Coahuila y el DIF Monclova, sumando esfuerzos para llevar beneficios concretos a la ciudadanía en distintos sectores del municipio.

El programa contempla la instalación de mercaditos en puntos fijos como CEDIF Norte, CEDIF Sur y Casa Meced, así como su modalidad itinerante en colonias, permitiendo que más familias accedan a productos de la canasta básica a precios accesibles.

Durante estas jornadas, las y los ciudadanos pueden adquirir artículos de primera necesidad como huevo, frijol, aceite y leche, entre otros productos, lo que representa un ahorro significativo en el gasto del hogar.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la buena respuesta de la ciudadanía durante el arranque del programa: "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que estos beneficios lleguen directamente a la gente. Este programa permite apoyar la economía familiar, acercando productos de calidad a precios accesibles en todos los sectores de Monclova".

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando, en coordinación con el Gobierno del Estado, programas y acciones que respalden la economía de las familias, fortalezcan el desarrollo social y generen mejores condiciones para las y los monclovenses.