Contamina polvo y cal al sector oriente

MONCLOVA., COAH.-Vecinos de más de 17 colonias del sector oriente se reunieron con la intención de hacer escuchar su voz y pedir una solución ante el problema de contaminación que se presenta diariamente en colonias como la Monclova 400, Oscar Flores Tapia, Ampliación las Flores, Fraccionamiento 288, Buenos Aires, Barrera, Guerrero entre muchas otras.

Los vecinos contaron con la presencia de Regidor Leonardo Rodríguez Cruz quien atento escuchó la problemática de salud así como en los domicilios, autos, muebles y propiedades de los vecinos del lugar, la gran cantidad de polvo y cal que desde temprana hora se puede observar y sentir en las colonias en mención.

"Este problema viene de años atrás y son cuatro empresas las que lo están generado, sin embargo nuestro problema no son con las empresas ni con las fuentes de empleos que generan, sino con la falta de regulación de partículas que son lanzadas al medio ambiente todos los días, las cuales están dañando nuestra salud.

Los afectados explicaron que además de la flora y fauna dañada, también están resintiendo problemas de salud como son alergias, problemas respiratorios y de otra índole, sin embargo recalcaron que el problema no es con las empresas, pues lo único que piden es que se tomen acciones para que estas emisiones de polvo puedan reducirse cumpliendo con los estándares permitidos y sobre todo colocando los filtros para no dañar a la comunidad en su persona ni en sus propiedades.

"Aquí no hay líderes, no buscamos dañar las fuentes de empleo, solo queremos que se nos apoye con estas emisiones, no estamos politizando esta situación, sino que buscamos el respaldo de las autoridades para resolver esta problemática".

Ante esto, el Regidor Leonardo Rodríguez Cruz acordó con los vecinos del lugar que se conformara una comisión de cinco vecinos, quienes buscarán presentar esta situación en la junta de cabildo este viernes en punto de las 8:00 de la mañana, lo anterior con la intención de buscar soluciones que no dañen las fuentes de empleo pero que sí permitan aminorar los contaminantes que son liberados al medio ambiente.

En la reunión de vecinos se pactó acudir a la junta de cabildo y ahí solicitar una reunión con los representantes de los vecinos, empresarios y representantes del gobierno para buscar una solución, ya que el objetivo es encontrar una ruta para resolver este problema.