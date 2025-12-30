Reginaldo Rodríguez advierte sobre quema de contenedores en Monclova

La quema de contenedores de basura a causa del uso de pirotecnia se ha convertido en una práctica recurrente por diversión en sectores del oriente y sur, principalmente entre menores de edad, informó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios.

El funcionario señaló que, a la fecha, se tiene el registro de al menos 20 contenedores incendiados, situación que podría repetirse durante el día de hoy y mañana, ante el incremento del uso de fuegos artificiales por las celebraciones de fin de año.

Indicó que se trabaja de manera coordinada con Protección Civil, ya que en los últimos días se ha registrado un aumento considerable en los reportes de contenedores incendiados, muchos de ellos provocados por pirotecnia. "La gente ha hecho de esto una diversión, principalmente menores de edad, y es un tema que estamos atendiendo de manera puntual", explicó.

Detalló que durante el fin de semana pasado los reportes se generaron, principalmente en el sector sur, mientras que en el oriente se registraron en menor medida. Aseguró que todos los incidentes fueron atendidos en tiempo y forma, logrando controlar la situación sin que se presentaran daños mayores.

Rodríguez calificó los hechos como caóticos, aunque controlados, y señaló que se revisaron los equipos y contenedores afectados sin que se reportaran afectaciones graves. Asimismo, exhortó a la población a no poner en riesgo su vida con la quema de pirotecnia, a cuidar las áreas urbanas donde habitan y a evitar dañar servicios básicos que benefician a la comunidad.

Ante las festividades de fin de año, explicó que Servicios Primarios trabaja de manera intensiva en cuatro ejes principales: recolección de basura, sistema de boteo y contenedores, alumbrado, bacheo y limpieza general. Agregó que durante estas fechas se ha incrementado considerablemente la generación de residuos, impulsada por el consumismo propio de las celebraciones. Tan solo los días 24 y 25 de diciembre se recolectaron hasta 260 toneladas diarias de basura, cifra que se espera se repita este 31 de diciembre y el próximo 1 de enero.

Finalmente, comentó que actualmente operan de manera regular los 23 camiones del sistema de boteo y nueve unidades destinadas a contenedores, además del refuerzo de tres cuadrillas exclusivas para la limpieza y atención de contenedores dañados.