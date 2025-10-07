Secretaría del Trabajo de Coahuila promueve contratación en Monclova

La Secretaría del Trabajo de Coahuila, a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), realizó este martes una jornada de contratación en Monclova para la empresa Vestis, con el respaldo de la titular estatal de la dependencia, Edna Dávalos Elizondo.

Durante la actividad, se recibieron alrededor de 35 solicitudes laborales para puestos operativos, sin importar la experiencia previa y con requisitos mínimos de escolaridad como primaria concluida. La funcionaria destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para acercar a los buscadores de empleo con las empresas que requieren personal.

"Este día se llevó a cabo la jornada de contratación para la empresa Vestis, que está solicitando personal indistinto, sin necesidad de experiencia. Hemos tenido buena respuesta, con gran afluencia de personas interesadas", señaló Dávalos Elizondo.

Además de esta convocatoria específica, el SNE mantiene abierta una bolsa de trabajo con más de 500 vacantes disponibles en la región, entre las que destacan puestos como: chofer, analista de producción, supervisor de crédito y cobranzas, ensambladores, ejecutivos de ventas, operadores y más.

La secretaria explicó que a los solicitantes se les otorga una carta de presentación para presentarse directamente en las empresas, lo que agiliza el proceso de reclutamiento y selección.

Asimismo, reiteró la invitación a las empresas de Monclova y la región para sumarse a estas jornadas, que se realizan de manera continua cada martes en las oficinas del SNE.

"No importa el número de vacantes, nosotros podemos apoyarles para facilitar la contratación de personal. La gente ya ubica las oficinas y eso hace más ágil el proceso, tanto para los empleadores como para los buscadores de empleo", concluyó la funcionaria.