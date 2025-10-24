Desafío entre legisladores en Coahuila por prueba de control en EE. UU.

Tras el conflicto suscitado entre los legisladores coahuilenses Teo Kalionchiz y Ricardo Mejía Berdeja, el legislador panista retó a su homólogo del PT a realizarse una prueba de control y confianza en Estados Unidos para descartar presuntos nexos con el huachicol, el narcotráfico y los llamados "moches" por contratos de carbón.

El día de ayer el Diputado Federal Teo Kalionchiz dio una rueda de prensa en Monclova en la que dio su versión de los hechos, luego del enfrentamiento que protagonizaron en una reunión de la CFE.

Aseguró que el altercado físico se dio luego de que Ricardo Mejía interrumpiera la sesión, a pesar de no ser integrante de la Comisión, y lanzara ofensas personales contra él y otros legisladores.

Señaló que Mejía Berdeja lo catalogó como un pseudoempresario, sin embargo, él cuenta con negocios y tiene como comprobar sus ingresos, a diferencia del legislador petista que lleva un estilo de vida que no corresponde a sus ingresos.

"Le dije: si dices que soy pseudoempresario, vámonos a hacernos una prueba de control de confianza para ver quién está mal, si soy un pseudoempresario, pero honesto y si él es un diputado de "moches"".

El legislador panista lanzó el día de ayer el reto, en donde dijo que se hicieran la prueba de control y confianza en Estados Unidos, para ver los intereses que hay detrás de la postura del Mejía Berdeja para la asignación de contratos.

El panista afirmó que Mejía mostró un "interés inusual" por participar en la Comisión de Energía tras la firma de contratos de carbón.

Señaló que las acciones de Mejía buscan beneficiar intereses personales y no los de la población coahuilense, por lo que pidió a los productores y ciudadanos "cerrar filas" en defensa de la economía regional.

Kalionchiz advirtió que el tema no quedará ahí y que su bancada impulsará un debate en la Cámara de Diputados sobre la transparencia en los contratos de carbón y los presuntos conflictos de interés entre legisladores y empresarios del sector.