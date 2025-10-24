Diputados de Coahuila proponen cambios en programa educativo

SALTILLO, COAH.- El Diputado Álvaro Moreira Valdés anunció que en la próxima sesión del Congreso del Estado, los legisladores de la Alianza Coahuila presentarán un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a realizar una reconfiguración del programa "Escuela para Todos", con el propósito de modificar sus reglas de operación y garantizar una mayor supervisión en la ejecución de obras escolares.

El legislador explicó que la intención es que los trabajos realizados en los planteles con recursos de este programa cuenten con la participación de instituciones certificadas, que aseguren la correcta ejecución y eviten riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

La propuesta surge tras el accidente ocurrido en un ejido de San Pedro de las Colonias, donde un niño de seis años perdió la vida al desplomarse parte de una techumbre en construcción dentro de su escuela.

"Fue un hecho muy lamentable. No podemos permitir que sigan ocurriendo tragedias por falta de supervisión. Desde hace años hemos señalado que el programa La Escuela es Nuestra requiere mayores controles y protocolos de seguridad", expresó Moreira Valdés.

El diputado subrayó que si bien el apoyo a las escuelas es necesario, debe estar acompañado de supervisión técnica y responsabilidad institucional, pues no todas las obras implican el mismo nivel de riesgo.

"No es lo mismo construir una banqueta que levantar una estructura de gran tamaño. Por eso pedimos que el Gobierno Federal no deje toda la responsabilidad en los padres de familia o directivos escolares. No basta con entregar el recurso y deslindarse", enfatizó.

Moreira Valdés adelantó que el exhorto buscará revisar a fondo el esquema operativo del programa federal, para que las mejoras en infraestructura educativa se realicen con seguridad, profesionalismo y transparencia, protegiendo así la integridad de las comunidades escolares.