Inaugurada la Feria del Libro Monclova 2025 para promover la cultura y la lectura

Con el objetivo de fortalecer la educación, promover la lectura y fomentar la cultura entre las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal acompañó al presidente de la Fundación Pape, Gerardo Benavides Pape, y a su esposa Gloria Dávila de Benavides, en la inauguración de la Feria del Libro Monclova 2025, organizada por el Museo Biblioteca Pape, que dirige Gloria María Benavides Dávila; en coordinación con el Ayuntamiento de Monclova y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Este importante encuentro cultural se desarrollará del 24 de octubre al 2 de noviembre. En esta edición, la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila participa como institución invitada, reforzando el trabajo conjunto entre el Gobierno Estatal, el Municipio y las instituciones culturales para impulsar el desarrollo artístico, educativo y social en la Región Centro.

Durante diez días, la feria reunirá a escritores, editoriales, artesanos y amantes de las letras en más de 100 actividades para todos los públicos: presentaciones de libros, lecturas dramatizadas, funciones de teatro infantil y una exposición de editoriales y creadores locales que compartirán su talento con la comunidad.

En su mensaje, Gerardo Benavides reafirmó el compromiso de la Fundación Pape con la promoción de la lectura y la cultura, y reconoció el respaldo del gobernador y del alcalde para fortalecer las actividades que benefician a las familias de Monclova.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal agradeció a la familia Benavides Dávila por su compromiso permanente con la educación y las artes, y destacó el papel del Museo Pape como pilar de la vida cultural de la ciudad: "La lectura abre puertas al conocimiento y fortalece el espíritu de nuestra comunidad. Gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez y al trabajo de la Fundación Pape, hoy Monclova se consolida como una ciudad viva, culta y orgullosa de su gente", expresó el edil.

En el evento estuvieron presentes: Esther Quintana Salinas, Secretaria de Arte y Cultura de Coahuila; Sergio Sisbeles Alvarado, Subsecretario de Gobierno de la Región Centro Desierto y Emilio Osorio Díaz, Director de Fundación Pape.

Con la Feria del Libro Monclova 2025, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la Fundación Pape para promover la lectura, la cultura y las artes como motores del desarrollo social y orgullo de las familias monclovenses.