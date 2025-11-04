Productores de ganado mexicano confían en reapertura de frontera con Estados Unidos

A casi un año del cierre de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado mexicano, productores del norte del país confían en que el paso podría reabrirse en los próximos meses, al permanecer los estados del norte sin casos de gusano barrenador y el clima frío que ayuda a contener la propagación de la mosca.

Arturo Valdés Pérez señaló que luego de la reciente reunión entre funcionarios de ambos países, existe optimismo en el sector debido a los avances reportados en los programas de control sanitario.

"De acuerdo a la Presidenta, la funcionaria de Estados Unidos se fue convencida de que se está haciendo lo que se debe en México y se prevé que los cuadros para el control, van en un 30 por ciento y estarían listos para mediados del próximo año, y podría abrir la frontera antes de esa fecha".

A esto se suma el hecho de que en el norte del país no se han presentado casos de gusano barrenador y con la llegada del frío se controla el tema de la mosca.

"El clima fresco o frío ayuda bastante a detener la mosca porque la mosca es de zona templada, tropicales, por lo que creemos que no va a llegarnos al norte, menos ahorita en invierno, y esperemos que las autoridades americanas vean que se puede abrir, quizá en enero, febrero o marzo."

Valdés Pérez señaló que aunque no han registrado pérdidas directas, el cierre ha tenido un impacto económico significativo, al reducir las ganancias por exportación.

"Estamos dejando de ganar un 50 por ciento del valor del becerro, porque si aquí me dan 20 mil pesos, allá me pude haber ganado otros 20 mil, estamos dejando de ganar un buen dinero, y obviamente el país también deja de recibir divisas, es una economía que se está dejando de derramar, sobre todo en estados como Coahuila."

De acuerdo con los ganaderos, el precio de la libra de carne en Estados Unidos está en los cinco dólares, lo que representa una oportunidad atractiva para el sector, sin embargo, la reapertura depende de la evaluación y autorización de las autoridades estadounidenses.