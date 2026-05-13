Senasica reporta 12 casos de gusano barrenador en Coahuila

En poco menos de dos semanas Coahuila registra 12 casos de gusano barrenador, dos de ellos en el municipio de Castaños, esto de acuerdo al último reporte de Senasica, lo que mantiene en alerta preventiva tanto a las autoridades sanitarias, como al sector ganadero de la entidad.

De acuerdo al último informe presentado el 11 de mayo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en Coahuila se registran 12 casos confirmados del gusano barrenador: 5 en el municipio Saltillo, 4 en Arteaga, 2 en Castaños y 1 en General Cepeda.

El primer caso se registró el pasado 30 de abril en el municipio de Castaños, en el ejido Bocatoche, lo que activó una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno y los productores para controlar la plaga.

Tras la confirmación de estos contagios, las autoridades federales y estatales anunciaron el reforzamiento de acciones de vigilancia, inspección y control sanitario para evitar una mayor propagación de la plaga en la región.

Por su parte, ganaderos y productores dijeron que el panorama todavía puede controlarse, al considerar que los casos fueron detectados en una etapa que permite aplicar medidas de contención antes de que exista una afectación mayor al hato ganadero.

Indicaron que será fundamental fortalecer la vacunación del ganado, además de mantener revisiones constantes en ranchos y corrales para detectar heridas o síntomas relacionados con el gusano barrenador.

Se mencionó que la participación de los productores será clave para frenar la proliferación de casos, mediante el reporte oportuno de animales afectados y la aplicación inmediata de tratamientos sanitarios.