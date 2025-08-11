Firman Estado y Airbnb convenio

Se establece convenio para la regularización de las viviendas que se ofertan a través de Airbnb, lo que ofrece condiciones más parejas con el sector establecido, así lo indicó el presidente de la OCV Monclova, quien dijo que falta incorporar al resto de los servicios de hospedaje que operan mediante plataformas digitales.

Enrique Ayala Quintanilla informó que con el objetivo de regular la operación de estos es-tablecimientos, el Gobierno del Estado firmó un convenio con quienes operan a través de Airbnb.

Mencionó que lo que se busca a través de este convenio no es limitar el crecimiento del hospedaje alternativo, sino integrar un esquema de ordenamiento que incluya el pago de impuestos, tarifas comerciales por servicios agua y luz, y la implementación de medidas de protección civil.

Recordó que Airbnb surgió como una alternativa para rentar una habitación en algunas ciu-dades, sin embargo su crecimiento ha derivado en la renta de casas completas, como negocio permanente, por lo que considero que ya se salió de contexto, por lo que se pide que se regu-le.

Aunque en municipios como Monclova y San Buenaventura la oferta se encuentra poco limi-tada, en destinos turísticos como Cuatro Ciénegas, se estiman que existan entre 250 y 300 inmuebles activos en la plataforma.

De acuerdo con Ayala, durante temporadas altas, los Airbnb llegan a representar hasta el 30 por ciento de la ocupación total.

Mencionó que el convenio que se estableció con Airbnb, representa un paso importante en la regularización y ofrece una competencia un poco más pareja, aún faltan las demás plata-formas, que esperan se regularicen.