Emotivo homenaje a Yessica Valdez en el estadio de los Acereros

Entre globos blancos y portando una casaca de los Acereros, esto domingo fue despedida Yessica Valdez, reconocida aficionada de la “Furia Azul”, que formaba parte de la porra ofi-cial, que acompañaba al equipo de casa en sus giras.

Durante este fin de semana se dio el fallecimiento de Yessica de 37 años de edad, debido a complicaciones en su estado de salud, que la mantuvieron hospitalizada en los últimos me-ses.

Su amor por el deporte y por el equipo de casa, la llevó a integrarse y ser fundadora de la porra brava azul, acompañando al equipo en los juegos de gira, para apoyarlos durante los encuentros a lo largo de la temporada.

Su gran alegría y amor por el equipo, hizo que mantuviera una estrecha relación con los ju-gadores y ex jugadores, quienes la tenían en alta estima, como el caso de Ricardo Saenz, Héctor Garanzuay, Chris Carter, Aurelio Monteagudo.

Tras su fallecimiento familiares, amigos y compañeros la recordaron, con mensajes como “hoy estarás en el palco más preciado apoyando como siempre”.

Como homenaje póstumo, se llevó el cuerpo de Yessica al exterior del estadio de Acereros Kikapoo Lucky Eagle, en su último juego, en donde familiares y amigos portaban globos blancos en su honor.

Su padre Elpidio Valdez Hernández la recordó como una persona alegre, que amaba al 100 por ciento al beisbol y al equipo de casa, en donde dijo que desde el cielo estará apoyando al equipo para que obtengan la victoria en esta temporada.