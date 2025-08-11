Refuerzan Seguridad Vial para Motociclistas en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- En atención a la creciente circulación de motocicletas y con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de los conductores y peatones, la primera alcaldesa en la historia de Frontera, Sari Pérez Cantú, ha establecido un frente común para reforzar las medidas de seguridad en el uso de este medio de transporte.

A través de acciones coordinadas entre la Coordinación de Protección Civil, encabezada por Abraham Palacio Cedillo; la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo de Fernando González Dodero; y la Dirección de Transporte y Vialidad, dirigida por José Ángel Ibarra, se continúan reforzando las medidas de seguridad vial en todo el municipio. Las tres dependencias tienen como principal objetivo intensificar la vigilancia y promover la prevención de accidentes, muchos de ellos fatales, como el sucedido la madrugada del domingo.

Entre las acciones inmediatas, derivadas de la estrategia, se encuentra la supervisión estricta del uso de casco obligatorio, que deberá portar todo conductor y pasajero, así como el respeto absoluto a los señalamientos viales, límites de velocidad y la prohibición de rebasar por el lado derecho. Además, se exhorta a los usuarios a evitar circular a exceso de velocidad y trasladar solamente un pasajero por motocicleta.

La estrategia también contempla operativos de inspección y campañas de concientización para reforzar el uso de equipo de protección, así como la aplicación de sanciones a quienes incumplan el reglamento. La meta es reducir incidentes y crear una cultura de respeto y responsabilidad entre los motociclistas.

La administración municipal reitera su compromiso de velar por la seguridad de todos los fronterenses y hace un llamado a la ciudadanía para sumarse a este esfuerzo común, ya que la prevención y el cuidado son tareas que requieren la colaboración de toda la comunidad.