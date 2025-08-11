Un 20% de Unidades de Transporte Escolar sin Seguro Vigente

Ante el inminente regreso a clases, se ha detectado que al menos el 20 por ciento de las uni-dades de transporte escolar no cuenta con un seguro vigente que proteja a los menores en caso de accidente, alertó Arturo Cabrera Barrón, quien llamó a los padres de familia y directi-vos a verificar que las unidades estén en regla.

El agente de seguros y fianzas señaló que se ha tenido el acercamiento con algunos de los transportistas que buscan tener su documentación en regla ante el próximo regreso a clases, para ofrecer el servicio.

Los transportistas buscan contar con seguro de daños a terceros, que incluye la cobertura de gastos médicos en caso de algún accidente en la que se presenten lesiones a los niños y jóve-nes que utilizan el servicio.

Sin embargo reconoció que así como hay transportistas cumplidos, hay muchos que no lo hacen y operan en la irregularidad, poniendo en riesgo a los estudiantes.

Mencionó que la falta de cobertura se debe en gran medida al impacto económico que dejó la pandemia en los propietarios de estos vehículos, quienes en muchos casos abandonaron la actividad o vendieron sus unidades ante la caída del ingreso.

Se estima que del total de las unidades que brindan el servicio en las instituciones de nivel de preescolar, primaria y secundaria, alrededor del 20 por ciento no cuenta con seguro, por lo que exponen a los menores ante algún accidente.

Aunque reconoció que los accidentes en este tipo de transporte son poco frecuentes, sí se han registrado casos derivados de fallas mecánicas, como frenos defectuosos o impactos por al-cance de otros vehículos, por lo que consideró indispensable contar con un seguro vigente.

"Lo más importante no es sólo cubrir los daños al vehículo o al chofer, sino garantizar la atención médica para los niños en caso de un percance. Por eso la recomendación es clara: padres de familia, exijan ver la póliza antes de contratar el servicio",