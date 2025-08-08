Pilotos y copilotos se reúnen en el Teatro de la Ciudad

Monclova se convertirá este sábado en el punto final de la ruta del Rally Coahuila 1000, recibiendo a más de 500 personas entre participantes y turistas que llegan a la ciudad para disfrutar del cierre de esta competencia, así como de actividades turísticas y de convivencia.

Nallely Vázquez, regidora de Turismo, informó que la caravana ingresará por el Libramiento Carlos Salinas de Gortari y se dirigirá al Teatro de la Ciudad, donde los pilotos y copilotos tendrán una convivencia abierta al público, además de una exposición de las unidades. La premiación se llevará a cabo el domingo.

Se prevé que la derrama económica supere los 50 millones de pesos en los municipios que formaron parte del recorrido del rally, gracias al consumo en hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios.

"Monclova está preparada para recibir a toda esa gente; contamos con la infraestructura hotelera y restaurantera necesaria, y la seguridad está garantizada. Desde que salieron de Torreón han viajado resguardados, y aquí también estamos listos para recibirlos", señaló Vázquez.

El evento arrancó el viernes en Torreón, continuó por Parras de la Fuente y recorrerá diversos puntos del estado antes de llegar a Monclova para su cierre oficial.