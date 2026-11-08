Sorprende convoy militar en Monclova

La movilización de un convoy de fuerzas federales sorprendió a automovilistas de Monclova la mañana de este jueves, luego de que más de 12 unidades de la Armada de México recorrieran el bulevar Harold R. Pape y posteriormente continuaran su trayecto por la carretera federal 57.

El desplazamiento ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando los vehículos oficiales avanzaron en caravana por una de las principales vialidades de la ciudad, lo que atrajo las miradas de conductores y peatones debido al número de unidades que integraban el contingente.

Este tipo de movilizaciones de corporaciones federales forma parte de las acciones de presencia y vigilancia que realizan las fuerzas de seguridad en distintas regiones del país, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, aunque no se confirmó que este desplazamiento estuviera relacionado con algún operativo en particular.

Acciones de la autoridad

El movimiento de unidades militares también se presenta en un contexto de coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno en Coahuila, donde participan la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales.

En la Región Centro se han desarrollado operativos de vigilancia en carreteras, brechas y puntos estratégicos, principalmente en las conexiones con Nuevo León, mediante despliegues conjuntos orientados a reforzar la presencia de las autoridades y prevenir situaciones de riesgo.

Detalles confirmados

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado si el convoy observado este jueves formaba parte de alguno de estos dispositivos o si se trató de un traslado de unidades hacia otro punto del estado.