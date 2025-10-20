Alcaldes de la Región Centro-Desierto se coordinan en seguridad con Fiscal General

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, arriba hoy a Monclova para sostener una reunión con los 13 alcaldes de la Región Centro-Desierto, así como con representantes del sector empresarial y hotelero, con el objetivo de fortalecer el blindaje y coordinación en materia de seguridad.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que este encuentro busca reforzar la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y los sectores productivos, a través de los consejos de seguridad regional, donde se analizan acciones, recomendaciones y líneas de planeación conjunta.

"Es una coordinación entre los diferentes temas, eso es lo importante de tener los consejos de seguridad: lograr una comunicación efectiva con todas las instancias para coordinar las acciones y tomar decisiones informadas sobre las estrategias que debemos seguir", explicó el edil monclovense.

Villarreal Pérez señaló que la visita del Fiscal tiene como propósito platicar con los alcaldes y representantes de la iniciativa privada sobre el fortalecimiento del modelo de seguridad impulsado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, con miras a cerrar de manera sólida el 2025 y definir la estrategia integral para el año 2026.

"Nos ocupa el blindaje. Los índices actuales son positivos, pero en seguridad debemos mantenernos siempre alerta; no podemos confiarnos. A diferencia del desarrollo económico, donde se ve venir una tendencia, en la seguridad los hechos ocurren sin aviso, por eso debemos estar siempre preparados", enfatizó.

El alcalde destacó que, gracias a la coordinación entre autoridades y sociedad, la región ha mantenido estabilidad y certidumbre, tanto en materia de seguridad como en atracción de inversiones, y subrayó que la prioridad es seguir consolidando un entorno seguro que favorezca el desarrollo económico y social de Monclova y sus municipios vecinos.