Alcalde destaca Fortalecimiento de Seguridad en Monclova

En seguridad no podemos dar marcha atrás, enfatizó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, destacando la coordinación permanente con el Estado y Federación para mantener blindada la Región Centro, luego de los recientes cateos y operativos realizados en el municipio que derivaron en importantes aseguramientos y detenciones.

"En temas de seguridad no podemos dar marcha atrás; todo tiene que ser hacia adelante, para fortalecer día a día este modelo de seguridad impulsado por nuestro gobernador. Monclova y la región están blindadas, y debemos seguir blindándolas. La seguridad es un tema que no descansa y requiere un seguimiento puntual", destacó el edil.

Villarreal Pérez destacó que el modelo de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas se distingue por la coordinación efectiva entre las instancias municipales, estatales y federales, lo que ha permitido mantener la paz y la tranquilidad en Coahuila.

Explicó que, si bien existen procedimientos legales que impiden divulgar de inmediato los resultados de los cateos, la Fiscalía del Estado será la encargada de informar oficialmente una vez concluidos los procesos judiciales correspondientes.

"Hay que respetar los tiempos y las formas legales. La Fiscalía será quien dé a conocer los resultados finales de estos cateos que se realizaron en distintas zonas del estado, en coordinación con otros municipios y estados vecinos. Coahuila trabaja de manera coordinada por el bienestar de nuestras familias", enfatizó.

El alcalde subrayó que los operativos de seguridad no son obra de la casualidad, sino producto de un trabajo conjunto de inteligencia, investigación y atención ciudadana, derivado de denuncias anónimas que permiten dar seguimiento a posibles actos delictivos.

"Como municipio nos sumamos en todo: fortalecemos nuestra policía, les damos herramientas para que tomen mejores decisiones y mantenemos una comunicación directa con los demás órdenes de gobierno. Estas estrategias se construyen con planeación, inteligencia y contundencia, porque el objetivo es uno: proteger a nuestras familias y mantener la paz en nuestra región", recalcó.

Finalmente, Villarreal Pérez reiteró su compromiso de mantener a Monclova como una de las ciudades más seguras del norte del país, trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado y la Federación para seguir blindando Coahuila.