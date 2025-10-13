Autoridad Judicial solicita información sobre venta de terreno industrial de AHMSA

La autoridad judicial que atiende el caso de Altos Hornos de México (AHMSA) solicitó al síndico encargado del proceso concursal información detallada sobre la venta de un terreno industrial propiedad de la compañía.

El Juzgado de Comercio recibió el pasado 10 de octubre un oficio mediante el cual se remitió el convenio celebrado el 7 de octubre de 2025, en el que se establece que los pagos derivados del acuerdo deberán realizarse en dos etapas: el primero tras la autorización judicial y el segundo al momento de la liquidación total, aplicando las deducciones correspondientes según la prelación de créditos.

El documento, registrado bajo el folio 31799, también instruye al síndico a tener conocimiento de la información y a considerar lo que establece la Ley de Concursos Mercantiles sobre los créditos laborales y la participación en los juicios relacionados con la masa concursal.

El Juzgado recordó que, en un auto del 5 de agosto de 2025, se autorizó la formalización del proceso de venta del terreno industrial ubicado en [colocar ubicación], y se requirió al síndico que informara en un plazo de tres días sobre los montos, conceptos y detalles de cualquier erogación realizada con el numerario obtenido de la venta.

Hasta la fecha, el síndico no ha presentado pronunciamiento respecto a la aplicación de los recursos ni sobre si la formalización notarial de la venta ha concluido. Por ello, con base en los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles y el artículo 1079 del Código de Comercio, el órgano jurisdiccional requiere nuevamente al especialista para que en un plazo de tres días informe sobre la situación del proceso.

El juzgado advierte que mantiene vigente el apercibimiento decretado en agosto, recordando la obligación del síndico de rendir cuentas de manera oportuna.