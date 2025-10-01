Delegado de la Fiscalía promete erradicar corrupción tras baja de Abdel Garza Lozano

Fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado confirmaron que el Ministerio Público Abdel Garza Lozano fue dado de baja, luego de una serie de denuncias ciudadanas que lo acusaban de presuntos actos de corrupción.

La decisión se da días después de una manifestación encabezada por madres de familia, quienes señalaron al funcionario de solicitar hasta 250 mil pesos a familiares de personas acusadas, a cambio de reclasificar delitos. Las denunciantes exigieron justicia y responsabilizaron directamente a Garza Lozano por prácticas ilegales y abusos de poder.

En reacción a estos hechos, el delegado de la Fiscalía en la región, Miguel Ángel Medina, declaró: "No se permitirá abuso ni corrupción mientras yo esté al mando", subrayando su compromiso de supervisar y garantizar la integridad de los procesos judiciales en la zona.

La salida de Garza Lozano se suma a un creciente escrutinio social sobre funcionarios públicos, evidenciando la presión ciudadana como factor determinante para exigir transparencia y responsabilidad en la administración de justicia.