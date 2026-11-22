FRONTERA, COAH. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú entregó los trabajos de sustitución de tubería de agua potable en la calle Occidental, entre De la Cruz y La Cruz, en la colonia La Sierrita, obra ejecutada con recursos cien por ciento municipales que beneficia directamente a cerca de mil 300 habitantes distribuidos en unas 300 viviendas.

El proyecto consistió en el reemplazo de la línea hidráulica de dos y media a cuatro pulgadas de diámetro, intervención con la que se resolvieron los problemas de baja presión e insuficiencia en el suministro que afectaban a las familias de este sector.

Detalles confirmados

De acuerdo con el informe técnico, la obra respondió a una petición vecinal y a un diagnóstico previo realizado por ingenieros del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), quienes desde inicios del presente año catalogaron este punto como prioritario y urgente para optimizar el servicio de agua potable y drenaje.

Durante el acto de entrega, la presidenta municipal estuvo acompañada por integrantes del equipo Mejora, el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, y el regidor del ramo, Orlando Hipólito.

Declaraciones de la alcaldesa

"La prioridad en mi administración es atender las demandas de las y los vecinos en servicios que en realidad mejoren la calidad de vida de nuestras familias", declaró Pérez Cantú ante los residentes del sector.