Crece la deuda de taxista en hospital

Si el señor Abel "N" no responde a la cobertura de los gastos de mi esposo, nos dejarán en el desamparo, en el hospital no le permiten salir aunque ya fue dado de alta debido a que no se ha cubierto el pago de más de 170 mil pesos de los gastos de hospitalización, nosotros no tenemos ni la mínima parte de estos recursos, por lo que esperaremos a que la familia del responsable se ponga en contacto con nosotros, pues desconocemos su situación jurídica actual".

Cecilia Garduño, pareja del taxista afectado dijo que hasta el día de ayer en punto de las 6 de la tarde no se había cubierto el costo de la atención médica por lo que su esposo, quien es el sustento de su hogar y quien no podrá salir a trabajar por vario tiempo, no podía salir del hospital, ya que incluso les solicitaban alguna propiedad para que se quedara como promesa de pago en la institución médica.

Dijo que como afectados del choque están desorientados, pues no saben que van a hacer si el señor Fermín padece secuelas del accidente, pues requerirá rehabilitación, la cual a decir de ellos, debe ser cubierta por los causantes del choque.

"No sabemos que vamos a hacer, mi esposo es el único sustento de la casa y él no podrá trabajar, diariamente sacaba de su trabajo en el taxi más de 400 pesos, tampoco estamos pidiéndoles que nos cubran esa cantidad diario, pero sí que se hagan responsables de los gastos que se van generando"

Cecilia Garduño explicó que en ningún momento está abusando o exigiendo de más, sin embargo recalcó que el accidente se suscitó debido a que Abel se encontraba en estado inconveniente y conducía en sentido contrario y no porque su esposo haya tenido alguna culpa, por lo que exigió que incluso los gastos de la rehabilitación sean cubiertos por el responsable.