Martha Herrera PRONNIF reporta aumento en adopciones en la región Centro

La cultura de adopción en la región Centro muestra un crecimiento importante durante este 2026, luego que en apenas unos meses se superara el total de adopciones que se registraron el año anterior.

Lo anterior lo dio a conocer la subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, quien señaló que mientras en el 2025 se concretaron siete egresos de menores hacia un entorno familiar, actualmente ya suman 12 casos entre adopciones y quienes están en procesos, lo que refleja una mayor apertura a este tipo de procesos.

Recientemente se llevó a cabo el Consejo Técnico de Adopciones, en el que se autorizó la integración de ocho menores de la región Centro con familias adoptivas, quienes iniciarán con las convivencias preadoptivas.

Estos ocho casos que fueron recién aprobados, se suman a cuatro adopciones que se dieron durante el primer bimestre del año, lo que representa una cifra significativa en el trabajo de la dependencia.

Dentro de las adopciones se registran casos de menores de entre 4 y 11 años de edad, en los que destacan los casos de tres hermanos que fueron asignados a un mismo hogar, así como otros dos hermanos que fueron adoptados por la misma familia.

Los pequeños, quienes permanecían dentro de uno de los Centros de Asistencia desde hace años, algunos desde el 2023, iniciarán con su proceso de adaptación a su nuevo hogar, con el apoyo de especialistas.

Herrera señaló que uno de los avances más importantes es que cada vez más familias están dispuestas a adoptar niños mayores o grupos de hermanos, dejando atrás la idea de buscar únicamente recién nacidos.

"Esto abre mucho más las posibilidades para los niños y niñas institucionalizados, porque las familias están entendiendo las necesidades reales que tienen".

La subprocuradora explicó que el objetivo de la dependencia no sólo es retirar a los menores de situaciones de riesgo, sino lograr que vuelvan a desarrollarse dentro de un entorno familiar seguro.

Actualmente permanecen 11 menores liberados jurídicamente para adopción en la región Centro; de ellos, ocho ya fueron asignados y tres más continúan en espera de una familia.