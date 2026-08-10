Creciente interés por el coreano en Monclova: 100 estudiantes en UAdeC

El interés de los universitarios por aprender coreano crece en Monclova, donde alrededor de 100 estudiantes cursan actualmente este idioma en el Centro de Idiomas de la UAdeC.

Yesica Martínez Villarreal, directora del Centro de Idiomas, explicó que la mayoría de los alumnos de coreano son universitarios que buscan fortalecer su preparación antes de continuar su desarrollo profesional. "Tenemos alrededor de 100 alumnos universitarios que están próximos a continuar en su área profesional", señaló.

La demanda ha llevado al Centro de Idiomas a mantener grupos reducidos, con un máximo de 15 a 20 alumnos por nivel, con el objetivo de favorecer la práctica y ofrecer una atención más personalizada. Martínez Villarreal destacó que esta dinámica permite que los estudiantes tengan mayores oportunidades de practicar el idioma durante las clases.

Además del creciente interés de los universitarios por el coreano, el Centro de Idiomas atiende una situación particular en Monclova: una familia de origen coreano que radica en la ciudad y que actualmente estudia inglés. La presencia de esta familia refleja también la necesidad de ampliar la oferta lingüística en la región, tanto para quienes buscan aprender otros idiomas como para extranjeros que requieren dominar el español.

Ante este escenario, el Centro de Idiomas contempla incorporar en el futuro cursos de español dirigidos a extranjeros, como parte de una oferta que responda a las nuevas necesidades de la comunidad y de la actividad industrial de la región. La institución mantiene además programas de inglés, francés e italiano.

Los grupos tienen un cupo máximo de 20 estudiantes por nivel, mientras que los costos se mantienen accesibles. Para los programas sabatinos de niños y adolescentes, cada nivel contempla 65 horas y tiene un costo de 915 pesos. En el caso del programa para adultos, con una duración de 80 horas, el costo es de 915 pesos para alumnos de la UAdeC; para egresados es de mil 362 pesos y para personas externas, de mil 560 pesos.

Martínez Villarreal destacó que el objetivo es que los estudiantes encuentren en el aprendizaje de idiomas una herramienta para cumplir sus metas personales y profesionales. "Nos motiva mucho a seguir ofertando idiomas que les puedan ayudar a cumplir sus metas y objetivos, tanto personales como profesionales", expresó.

El crecimiento de la demanda de coreano, la llegada de estudiantes extranjeros y la posibilidad de ofrecer español para extranjeros forman parte de los nuevos retos que enfrenta el Centro de Idiomas ante la transformación de la comunidad universitaria y laboral de Monclova.