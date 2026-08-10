Avomex reanuda actividades en Sabinas tras retiro de clausura

SABINAS, COAH.- Los sellos de clausura temporal colocados el pasado fin de semana en el antiguo edificio de ECCSA fueron desprendidos arbitrariamente y las actividades se reanudaron en el inmueble donde opera una extensión de la empresa Avomex, situación que fue confirmada por autoridades locales.

Trascendió que se tuvo conocimiento de lo ocurrido mediante publicaciones en redes sociales y que el área jurídica de presidencia ya trabaja en el caso para determinar las acciones correspondientes.

Por lo anterior, se solicitará a los socios solidarios presentar los permisos necesarios para acreditar el funcionamiento de la empresa, además de revisar las condiciones en que se reanudaron las actividades en el inmueble. "Aquí hay que respetar la ley", al asegurar que lo que se busca es proteger a la ciudadanía y dar seguimiento al caso conforme a las disposiciones correspondientes.

Mientras tanto, ciudadanos afectados por los olores que atribuyen a las actividades realizadas en el inmueble, extensión de la empresa Avomex, sostienen que las medidas adoptadas hasta el momento no han dado resultados y demandan una solución a la problemática.