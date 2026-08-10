Óscar Ríos Ramírez entrega pavimentación en calle Colón: San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- Con una inversión de 2 millones 449 mil 336 pesos, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, entregó la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colón, en la colonia Sarabia.

Durante el acto, en el que se realizó el corte de listón inaugural, el edil destacó el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar obras de infraestructura en beneficio de la población. "Seguimos trabajando en equipo con nuestro Gobernador, Manolo Jiménez Salinas, para llevar más obras a nuestra gente", expresó Ríos Ramírez ante habitantes que acudieron a atestiguar la entrega de los trabajos.

La obra contempló una primera sección de 365 metros cuadrados de concreto hidráulico reforzado con malla electrosoldada, con un espesor de 15 centímetros y una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Asimismo, se pavimentaron 354 metros cuadrados correspondientes a una segunda sección y 353 metros cuadrados en una tercera, para alcanzar una superficie total de mil 72 metros cuadrados de pavimento, con la inversión señalada.

Por su parte, Mario García Garibay, habitante del sector y beneficiario de la obra, agradeció al alcalde por los trabajos realizados y señaló que durante mucho tiempo enfrentaron el problema de falta de pavimentación en la bocacalle. "Hoy en día el Presidente Municipal y su equipo nos han apoyado, lo cual agradecemos", expresó.