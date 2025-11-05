Contagio de dengue entre estudiantes en Región Centro

Hasta 25 estudiantes de distintos municipios de la Región Centro han sido reportados con contagio de dengue, informó Abraham González, titular de Servicios Educativos en la zona. El funcionario aclaró que los casos no se han originado dentro de los planteles escolares, sino que los contagios se detectan cuando los alumnos faltan a clases y, al dar seguimiento, se confirma el diagnóstico médico.

"El dengue no está en las escuelas. Los casos se detectan por las inasistencias, y al investigar, nos informan que los estudiantes están enfermos. En los planteles no hay condiciones para que se reproduzca el mosquito", sostuvo González.

El titular explicó que las instituciones educativas mantienen un protocolo constante de prevención, que incluye mantener los tinacos y sistemas de agua completamente sellados, así como eliminar cualquier acumulación de agua dentro o alrededor de los planteles.

"No solo es cuestión de fumigar, también hacemos una buena descacharrización. Mientras existan objetos donde se acumule agua, nunca vamos a erradicar el dengue. Esto debe ser un esfuerzo conjunto, desde el hogar y también en los alrededores de las escuelas", enfatizó.

González reconoció que, aunque las brigadas de salud y las autoridades educativas han reforzado las acciones preventivas, el mayor reto está en los hogares, donde frecuentemente se encuentran los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

"Cada temporada de lluvias aumenta el riesgo, y por eso pedimos a los padres de familia revisar patios, techos y recipientes donde pueda acumularse agua. La limpieza y el control desde casa son fundamentales", subrayó.

Finalmente, reiteró que las escuelas de la región continúan funcionando con normalidad y bajo vigilancia sanitaria, descartando hasta el momento la presencia de brotes dentro de los planteles. Las autoridades de salud mantienen el monitoreo constante para evitar que el número de contagios aumente en las próximas semanas.