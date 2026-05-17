Trabajadores de AHMSA exigen intervención del Gobierno Federal

En medio de las recientes manifestaciones de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes exigen la intervención del Gobierno Federal para resolver la crisis de la empresa, el síndico de la fracción de MORENA, Leonardo Rodríguez, afirmó que la responsabilidad no debe recaer únicamente en la Federación ni en la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario subrayó que existe un responsable directo en esta situación: el empresario Alonso Ancira, a quien señaló como un actor clave en la problemática que atraviesa la siderúrgica. Rodríguez consideró que, si bien el Gobierno Federal ha sido objeto de reclamos por parte de los obreros, el conflicto involucra a diversas instancias, por lo que no puede resolverse de manera unilateral desde la Presidencia de la República.

"No es un tema que esté exclusivamente en las oficinas presidenciales, hay varias instancias involucradas", expresó.

Asimismo, indicó que las autoridades federales han mantenido apertura al diálogo con los trabajadores, quienes han sido atendidos en distintas ocasiones en la Ciudad de México, sosteniendo reuniones con dependencias como la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, explicó que el proceso se ha complicado debido a factores legales, ya que actualmente intervienen una juez y un síndico encargados de llevar el caso, lo que impide una resolución inmediata.

"No es que la presidenta pueda ordenar que esto se resuelva de facto; existen vías institucionales que deben agotarse", puntualizó.

Finalmente, reconoció que la situación ha sido particularmente difícil para los trabajadores y sus familias, quienes han enfrentado una prolongada incertidumbre, pero insistió en que es necesario considerar a todos los actores involucrados en el conflicto para comprender el origen y la complejidad del problema que afecta a la región.