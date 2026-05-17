Fernando Orta advierte sobre lluvias y granizo en Coahuila

Protección Civil del Estado alertó sobre cambios bruscos en las condiciones climáticas de esta semana, en donde se prevén lluvias acompañadas de granizo, así como temperaturas extremas derivadas del fenómeno de "El Niño".

Fernando Orta, coordinador regional de Protección Civil, indicó que el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional contempla al menos tres días con probabilidad de lluvia y granizo, a partir del próximo martes.

Indicó que aunque no es posible determinar el tamaño del granizo ni la intensidad exacta de las lluvias, las autoridades se mantienen alerta ante cualquier eventualidad, luego de lo que se ha presentado en otras regiones. "Nos dice que vamos a tener lluvias con algo de granizo. Obviamente sabemos que son pronósticos, como puede suceder, no puede suceder, sin embargo hay que estar alertas y tomar precauciones".

Temperaturas extremas en Coahuila

Además de las precipitaciones, Orta advirtió que el fenómeno climático conocido como "El Niño" podría provocar temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados en la región Centro durante los próximos días.

Ante estas condiciones, el coordinador de Protección Civil recomendó a la población utilizar paraguas durante las lluvias, evitar cruzar vados o corrientes de agua durante las precipitaciones, debido al riesgo que representan incluso niveles bajos de agua. "Recordemos que 15 centímetros de agua corriente te pueden arrastrar y se pueden tener algunas situaciones de riesgo, por lo que es necesario tomar precauciones y sobre todo no arriesgarse".

Coordinación ante emergencias

El coordinador regional señaló que las corporaciones municipales y estatales se mantienen en coordinación para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse, y recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del sistema 911.