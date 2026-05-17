Voraz incendio consume camioneta en la Sarabia

NUEVA ROSITA, COAH.- Momentos de alarma se vivieron en la colonia Sarabia luego de que un incendio consumiera una camioneta y dañara parcialmente otra unidad estacionada sobre la calle 5 de Mayo, provocando la rápida movilización del Departamento de Bomberos.

El incendio se originó por un cortocircuito en la camioneta Nissan Quest.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó presuntamente por un cortocircuito en una camioneta tipo familiar Nissan Quest, la cual comenzó a incendiarse hasta quedar completamente envuelta en llamas ante la mirada de vecinos del sector.

Bomberos llegaron rápidamente para controlar el fuego y evitar daños mayores.

Tras el reporte de emergencia, elementos de Bomberos arribaron de inmediato al lugar para iniciar las maniobras de control y sofocación del fuego, evitando que las llamas se propagaran hacia viviendas cercanas y otras unidades estacionadas en la zona.

No se reportaron personas lesionadas tras el siniestro en la colonia Sarabia.

Las intensas temperaturas generadas por el incendio alcanzaron también una camioneta tipo pickup ubicada a un costado de la unidad siniestrada, ocasionándole daños parciales en la parte trasera. Los apagafuegos trabajaron con rapidez para impedir que el segundo vehículo fuera consumido totalmente. A pesar de lo aparatoso del incendio, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas. El saldo final fue una camioneta completamente calcinada y otra con afectaciones menores, además del temor y la tensión que el siniestro provocó entre habitantes de la colonia Sarabia.