Refuerza Monclova descacharrización

El Ayuntamiento de Monclova, a través del área de Servicios Primarios, mantiene acciones permanentes de limpieza, descacharrización y saneamiento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir criaderos de mosquitos y proteger la salud de las familias monclovenses.

El Ayuntamiento de Monclova realiza acciones de limpieza y descacharrización en la ciudad.

Durante la presente semana, cuadrillas municipales reforzaron labores de descacharrización y recolección de residuos en zonas ribereñas del Río Monclova, consideradas áreas prioritarias durante la temporada de lluvias debido a la posible acumulación de agua estancada. Como parte de estas acciones, se realizaron trabajos en las colonias Del Río, Rivera y Márgenes del Río Monclova, donde fueron retiradas llantas, recipientes, cacharros y diversos residuos que podrían convertirse en focos de reproducción del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika.

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Cuadrillas municipales trabajan en zonas prioritarias para prevenir criaderos de mosquitos.

Las autoridades municipales señalaron que estas labores forman parte de una estrategia coordinada para fortalecer la limpieza urbana y las medidas preventivas de salud pública, llevando atención a más de siete sectores de la ciudad durante la semana. Asimismo, en apoyo a las acciones de control vectorial implementadas por la Secretaría de Salud, se realizaron jornadas de fumigación en colonias como Jardines del Valle, El Pueblo, 5 de Abril y Santa Isabel, reforzando las medidas preventivas contra enfermedades transmitidas por vector.

Jornadas de fumigación se llevan a cabo en varias colonias de Monclova.

El gobierno municipal informó que estas acciones se desarrollan dentro del Programa Municipal de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector, con el propósito de mantener entornos más limpios, saludables y seguros para la población. Finalmente, el Ayuntamiento de Monclova destacó la importancia de la participación ciudadana en estas labores preventivas e invitó a las familias a mantener limpios patios y espacios exteriores para evitar la formación de criaderos de mosquitos.